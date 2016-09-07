ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن وزارة الصحة شددت على منسوبيها العاملين والعاملات في المشاعر المقدسة الالتزام بـ”ضوابط الاحتشام”، مهددة بتطبيق كافة الأنظمة واللوائح على المخالفين خصوصاً المنتدبات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة أجبرت العاملين فيها في موسم الحج، على لبس الملابس المحتشمة الشرعية وتغطية شعر الرأس كاملا بغطاء غير شفاف ولا مزخرف مع ارتداء الحجاب الشرعي، وعدم لبس الملابس الشفافة أو الضيقة أو المفتوحة، وعدم لبس الملابس التي تحمل صوراً أو كتابات أو شعارات مخالفة، وعدم التجول في المرفق الصحي أو خارجه في غير الدوام الرسمي، وعدم لبس الذهب والإكسسوارات، ويسمح فقط بلبس الساعة والخاتم الشخصي، ويمنع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل، ولا بد أن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلاً، ويراعى الحذاء أن يكون بدون كعب، وألا يحدث صوتا عند المشي، وعدم النزول إلى المستودعات، وعدم الخروج خارج المستشفى إلا بنموذج استئذان من قبل الإدارة، ووجود محرم قريب من الدرجة الأولى.

كما تضمنت التعهدات بحسب الصحيفة السعودية، عدم تجول العاملين بالفناء الخارجي للمستشفى وعدم لبس الملابس القصيرة كالشورت وخلافه، والالتزام بتطبيق لوائح العمل في تسليم واستلام المرضى والتقارير والسجلات والأجهزة والمستلزمات وبيئة العمل، وعدم أداء فريضة الحج، والالتزام بسلوك وأخلاقيات المهنة في التعامل مع المنشأة، ووضع بطاقة المستشفى بصفة دائمة أثناء التواجد داخل المنشأة، وحضور البرنامج التعريفي والتدريبي للمنشأة، والمحافظة على ممتلكات السكن وعدم الإزعاج، وعدم استغلال الموقع الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية والالتزام بنظام الإسكان.

وتضمن التعهد أيضاً المحافظة على سرية معلومات المستشفى، والالتزام بمواعيد المغادرة، والالتزام بالدوام الرسمي، واتباع أسس مكافحة العدوى بعدم استخدام الغاز، ومنع التدخين كالمعسل والشيشة.