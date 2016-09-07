تهرب المتمرد خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في طبرق من الاجابة على سؤال حول دعم الامارات العسكري له, وتزويده بالسلاح رغم الحظر الأممي على ليبيا.

وردا على سؤال “هل بالفعل قامت دولة الإمارات قامت مؤخرا بإرسال ناقلات وآليات عسكرية؟”، لم ينف حفتر الأمر، وراوغ في جوابه.

وقال حفتر في حوار له مع وكالة سبوتنيك الروسية إن “دولة الإمارات العربية هي إحدى أهم الدول الشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب الليبي، وتعمل ما بوسعها من أجل استقرار ليبيا وأمنها، لكنها حريصة على عدم تجاوز القرارات الدولية”. ولم ينف حفتر الأمر بشكل صريح.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت تقريرا نقلا عن رسائل بالبريد الالكتروني يبدو أنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها أن الدولة «انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وانها مستمرة في ذلك».

وذكرت الصحيفة نقلا عن رسائل إلكترونية مسربة ان دولة الإمارات سلمت المجموعات الليبية المسلحة التي تقاتل الإسلاميين أسلحة وقدمت للمبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وظيفة مغرية يتقاضى فيها 50 ألف دولار شهريا.