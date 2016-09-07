في واقعة تعكس مدى التحضر الذي يعيشه الغرب، بعيدا عن سلطات المنصب، وبخ رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد تحدثها مع أحد النواب أثناء إلقاء نائبة كلمتها في البرلمان الألماني”البوندستاج”.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوقف لامرت النائبة غيسين لوتسش من الحزب اليساري عن إلقاء كلمتها ليتوجه بالحديث إلى المستشارة الألمانية قائلا بنبرة هادئة وحازمة “دقيقة واحدة. السيدة المستشارة والسيد (فولكر)كاودر. لا يجب أن يكون الأمر هكذا. إن كان يتعين الحديث فيجب على الأقل ألا يكون في الصفوف الأولى”.

وكانت ميركل تتحدث مع فولكر كاودر رئيس الكتلة النيابية للتحالف الديمقراطي المسيحي التي تتزعمه ميركل وينتمي إليه رئيس البرلمان أيضا خلال جلسة مناقشة الموازنة في البوندستاغ.

وعلى الفور، أومأت المستشارة الألمانية برأسها موافقة، وانحنت معتذرة ثم توجهت على الفور إلى أحد الصفوف الخلفية.