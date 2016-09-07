كشفت دراسة استطلاعية بعنوان: “كيف يفكر السعوديون؟”، وأشرف عليها الدكتور سامر أبو رمان، مستشار الأمير سلطان لأبحاث الشباب في جامعة الملك عبد العزيز، عن أبرز الاهتمامات والأولويات والقضايا الاجتماعية التي تشغل تفكير السعوديين، والتي يولونها أهمية داخل مجتمعهم.

وبحسب الدراسة فقد جاء توفير السكن والوظيفة لكل مواطن وحفظ أمن البلد واستقراره وزيادة المستوى المعيشي، والمحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية، وزيادة الوعي الثقافي والتعليمي، وتنمية الخدمات الصحية، على رأس أولويات السعوديين المعيشية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري على عددٍ من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق المملكة ومن فئات عمرية مختلفة، أن الأسرة والعائلة في المقدمة الاهتمامات، حيث فضلت الأغلبية العظمى قضاء أكثر أوقاتهم بصحبة الأسرة بدلاً من الأصدقاء وزملاء العمل والدراسة، وعن الأماكن التي يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع بها، جاءت الزيارات العائلية في المقدمة تلاها السفر إلى خارج المدينة.

وشكل التبرع للجهات الخيرية الخيار الأول في إنفاق فائض الأموال، ومن ثم إنشاء المشروعات الخاصة، ثم التوفير للمستقبل، وشراء المقتنيات الجديدة.

وحول أولويات القراءة في أوقات الفراغ، اتضح أن المجالات الدينية هي الأكثر جذباً للسعوديين ثم المجالات الثقافية والاجتماعية.