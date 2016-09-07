مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك كل عام، يدخل بائعي الأضاحي في تركيا في منافسات شرسة، على من يملك الأضحية الأكبر حجما والاغلى ثمنا.

ومع حلول هذا العيد، عرض تاجر تركي من مدينة إسطنبول وبالتحديد منطقة بشاكشهير، ويدعى جونيت كرادومان ، العجل “داداش” للبيع بمبلغ ٣٠ ألف ليرة تركية (نحو ١٠ آلاف دولار)، ويبلغ وزنه طناً و٤٥٠ كيلوغراماً.

وفي تصريحات لوكالة “إخلاص” التركية المحلية، قال كرادومان: “إن عجلي هو الأكبر في إسطنبول، ومن لديه عجل أو أضحية يتجاوز وزنها وزن داداش فليأتِ به إلى هنا”، مشيرا إلى أنه اختار سوق منطقة بشاكشهير تقديراً لخدمات رئيس بلديتها مولود أويسال، حيث اعتاد على هذا السوق منذ ٤ سنوات.

وأوضح كرادومان أن سعر العجل “داداش” يبلغ ٣٠ ألف ليرة، أي يبلغ ثمن سيارة، مستذكرا أنه كان قد جلب من سكاريا (شمال غرب تركيا) العام الماضي العجل “باشا” البالغ وزنه طناً ليكون في ذلك الحين الأعلى وزناً بمدينة إسطنبول.