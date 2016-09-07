انتُخبت جندية تدعى شو شين من مدينة قوييانغ جنوب ، كانت تعمل في مجموعة G20 كأجمل “حارسة شخصية” على مواقع التواصل الاجتماعي في .

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وفي حين كان يجتمع أبرز القادة في العالم لمناقشة قضايا هامة في هانغتش، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بالحديث عن هذه الحارسة الشخصية التي لفتت نظر الناس.

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ويذكر أن صورة “شو” قد لاقت رواجاً كبيراً بعدما نشرت وكالة أنباء Xinahua مقالاً يحمل عنوان “من هو أقوى حارس شخصي في مجموعة G20”.

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وقد ظهرت الشابة في الصورة وهي تقوم بحراسة السيارة التي يستخدمها رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي.

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واللافت أنه خلال العام 2013، ورد إسم شو على لائحة أجمل 10 جنود في People’s Liberation.
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