احتفل محرك البحث الشهير “”، الثلاثاء، بالذكرى الـ92 لميلاد الفنان الكوميدي المصري ، الذي ولد عام 1924 في .

 

وهناك العديد من الأسرار التي لا يعرفها جمهورها عنه وهي أنه كان معجب جدا بالفنانة اللبنانية ، وكان يرغب في الزواج منها.

 

ولم تكن نانسي عجرم وحدها، التي نالت على اعجاب المهندس، ورغب في الزواج منها وإنما كان معجب بالفنانة صباح وسميحة أيوب.

 

وقد رحل فؤاد المهندس في 16 سبتمبر 2006 عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد رحيل رفيق عمره الفنان الكوميدي عبدالمنعم مدبولي بشهر واحد فقط، تاركاً خلفه إرثا فنيا كبيرا سيبقى لأجيال وأجيال.