احتفل محرك البحث الشهير “غوغل”، الثلاثاء، بالذكرى الـ92 لميلاد الفنان الكوميدي المصري فؤاد المهندس، الذي ولد عام 1924 في القاهرة.

وهناك العديد من الأسرار التي لا يعرفها جمهورها عنه وهي أنه كان معجب جدا بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وكان يرغب في الزواج منها.

ولم تكن نانسي عجرم وحدها، التي نالت على اعجاب المهندس، ورغب في الزواج منها وإنما كان معجب بالفنانة صباح وسميحة أيوب.

وقد رحل فؤاد المهندس في 16 سبتمبر 2006 عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد رحيل رفيق عمره الفنان الكوميدي عبدالمنعم مدبولي بشهر واحد فقط، تاركاً خلفه إرثا فنيا كبيرا سيبقى لأجيال وأجيال.