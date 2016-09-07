ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن تنظيم “حزب الله” منع قياداته وعناصره من أداء فريضة الحج لهذا العام, في خطوة تؤكد سعي طهران وأذرعها الخارجية إلى تسييس هذه الفريضة الدينية.

وكشف تلفزيون “الجديد”، في تقرير، أن الحزب أصدر “لأول مرة قرارا تنظيميا يمنع فيه كوادره وأعضائه من أداء فريضة الحج لهدا الموسم تحت طائلة الفصل بذريعة مخالفة التكليف الشرعي” ، بحسب “سكاي نيوز عربي”.

وقرار الحزب يأتي، على الأرجح، استجابة لقرار مرجعتيه الدينية والسياسية المتمثلة بما يسمى الولي الفقيه، أي المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي كان قد منع الإيرانيين من أداء فريضة الحج.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في مايو الماضي أنها حرمت مواطنيها من أداء الفريضة التي تعد الركن الخامس في الإسلام، وذلك بعد أن رفضت توقيع محضر إنهاء ترتيبات الحج مع السعودية.

أما السعودية، التي كانت قدمت حلولا عدة لحث إيران على توقيع المحضر، فقد أكدت إمكان مشاركة الإيرانيين إذا ما قدموا من دول أخرى، في خطوة تؤكد حرص الرياض على تسهيل إداء فريضة الحج.

وحسب المعلومات الصحفية، فإن عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية وصل “إلى أكثر من مليون 200 ألف حاج”، وسط استمرار توافد الحجيج إلى مكة المكرمة لأداء المناسك التي تبدأ الأحد.