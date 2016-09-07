تسبب النائب الهامي عجينة بثورة جنسية في الشارع المصري بعد تصريحات “خطيرة” أطلقها مؤخراً حول رجال وسيدات مصر في ضوء حديثه عن ختان الإناث, الامر الذي استدعى رئيس البرلمان علي عبد العال بتحويله إلى هيئة مكتب البرلمان للتحقيق معه على خلفية شكاوى قدمت ضده.

وقالت مصادر ” إن مقدمي الشكوى طالبوا بتحويل “عجينة” للتحقيق، رفضا لتصريحاته التى اعتبروا أنها تحمل إساءة بالغة للشعب المصرى والبرلمان “.

وأضافت المصادر، أن هيئة المكتب ستستدعي النائب خلال الساعات القليلة القادمة لسماع أقواله في ضوء الشكاوى المقدمة. وفق ما ذكرت اليوم السابع.

تنص المادة (30) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن العضو يحال إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

قال عجينة فى تصريحات صحفية، حول ختان الإناث : “إحنا شعب رجالته بتعانى من ضعف جنسى، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع”.