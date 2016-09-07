تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لإمام مسجد بمدينة “فاس” المغربية، بعد أن تم ضبطه برفقة عشيقته في وضع مخل بالحياء، في أحد مرافق المسجد الواقع بحي بنسودة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، يظهر عشرات الرجال داخل المسجد وهم يحيطون بإمام المسجد وعشيقته التي ظهرت مرتدية النقاب، بعد صلاة العصر، في الوقت الذي وقف فيه الإمام يدافع عن نفسه ويحاول ان ينفي التهمة عنه.

وأوضح الناشطون ان الأجهزة الأمنية جاءت إلى المكان بعد الإبلاغ عن الجريمة من قبل المواطنين، وقامت باعتقال الإمام وعشيقته.