كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه لم يكن يعلم مسبقا بطلب وزارة الخارجية في بلاده من السعودية استبدال سفيرها في بغداد، ثامر السبهان، ولكنه استطرد بالقول إن السفير تدخل في الشأن الداخلي لبلاده، بينما غرّد السبهان على حسابه بتويتر مشيدا بالسعودية.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية، بغداد، إنه ” سمع بطلب وزارة الخارجية استبدال السفير من الإعلام”، ولكنه أبدى رغبة العراق باستمرار العمل الدبلوماسي مع السعودية “رغم الخلافات” مضيفا: “السفير السعودي تدخل في الشأن العراقي وكانت له تصريحات غير سليمة، لكننا نريد أن يستمر العمل الدبلوماسي مع السعودية رغم الخلافات”.

وأضاف العبادي أن “تصريحات السفير كانت غير سليمة وفيها إساءة للعراق وهذا خلل في العمل الدبلوماسي”. في تعليقه على التوتر الذي تعيشه العلاقات بين البلدين والذي وصل ذروته في 28 أغسطس/آب الماضي مع طلب وزارة الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال السفير السعودي في العراق.

من جانبه رصدت شبكة “سي ان ان” الأمريكية تغريدة للسفير السبهان على حسابه بموقع تويتر مشيدا ببلاده قال فيها: “أعز وأشرف أرض.. مجدك لقدام وأمجادك ورى. وإن حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد.. أنت ما مثلك بهالدنيا بلد.. والله ما مثلك بهالدنيا بلد.”