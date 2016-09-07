تعرضت المذيعة السعودية بقناة MBC سارة عبدالعزيز، مراسلة “أكشن يا دوري”، للتحرش، وذلك أثناء تواجدها وسط الجماهير المحتفلة بفوز المنتخب الوطني على نظيره العراقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وظهرت المذيعة وهي ترتدي شعار المنتخب الوطني قبل أن يحاول المشجعون السعوديون التحرش بالمذيعة التي خرجت بصعوبة بالغة من وسط الجماهير، هذا وقد ظهرت على وجهها ملامح الغضب إثر ما تعرضت له من مضايقات.

يشار إلى مبارة السعودي والعراق انتهت بفوز المنتخ السعودي على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف.