“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- أُقيل اللواء “أحمد حلمى الهياتمي” من وظيفته كمحافظ للسويس، فيما تلقى الهياتمي المعروف عنه تصريحاته المثيرة للجدل خبر إقالته عبر الهاتف وذلك خلال حضوره اجتماع الأثر البيئي الأسبوعي، بمركز السويس بمنطقة الملاحة. !

ولم تبدْ على المحافظ المقال أي ردة فعل بل أكمل الاجتماع حتى النهاية وانصرف بعده إلى سيارته بعد توجيه الشكر له عبر الهاتف من أحد المسئولين، حسب ما أكده موقع كلمتي المصري، مشيراً أن المحافظ الهياتمي لم يعد إلى مبنى ديوان عام محافظة السويس، بل سافر إلى الإسماعيلية مباشرة.

واشتهر اللواء أحمد الهياتمي بآرائه المثيرة للغرابة وتعليقاته الطريفة التي كانت تتداولها المواقع الإلكترونية في حينها، ومنها قوله أن رياح مصر شمالية غربية مشيراً إلى أن اليهود لو ضربوا صاروخاً أو قنبلة نووية على مصر ستعود إليهم ورأيه بضرورة تصدير الكلاب للخارج لتحسين الوارد القومي في مصر، وقوله بأن القرش يعض الإنسان ولا يأكله.

واللواء “أحمد حلمى الهياتمى” من مواليد 1954، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، حصل على كافة الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، بداية من قائد كتيبة مشاة، ثم قائد لواء مشاة، وصولاً إلى قيادة الفرقة 16 مشاة فى الجيش الثانى الميدانى، ثم تم تعيينه نائباً لمدير لكلية الضباط الاحتياط، ثم مديراً لها، ثم محافظاً لمطروح عام 2012