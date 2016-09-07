عرض برنامج “انتباه” المذاع على قناة “المحور” المصرية، قصة أم مصرية تجردت من كل مشاعر الأمومة ولم يرق قلبها لطفلها الصغير الذي لم يتعد الـ6 سنوات.

فبعد أن تركته لأبيه وسلمته له في أحد مراكز الشرطة، ترك الطفل أبيه وعاد إليها ليعيش معها هي وزوجها الجديد، فحاولت خنقه وتركته في تاكسي ورحلت، حاول الطفل عبد الله اللحاق بها ولكنه لم يستطع فوقف عاجزا وحيدا في الشارع لا يعرف ماذا يفعل.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”،ظل عبد الله في الشارع إلي ان وجده أحد أفراد البرنامج، فسألوه عن عنوان والدته فأخبرهم به.

وعلي الفور توجد فريق عمل البرنامج إلي محل إقامة الأم “منى” التي عندما رأت طفلها لم تجري عليه تعانقه وتقبله ، بل علي العكس بدت باردة غير مكترثة ولم يتحرك لها ساكنا. وعندما قالت لها مذيعة البرنامج هذا طفلك لم تنكر ، فقالت لها المذيعة لماذا تركتي طفلك في الشارع؟ فأجابتها بأنها لا تريده وأنها سلمته لأبيه في المركز، وأضافت أن زوجها الحالي لا يريده.

حاولت مذيعة البرنامج منى العراقي بشتي الطرق إقناع الأم بأنه إبنها وهي المسئولة عنه، حيث لم تجد محاولاتها نفعا بعد أن تحجر قلبها وأصبح كالحجارة أو أشد قسوة، وبكل برود وقسوة قالت للمذيعة: “مش عايزاه … خديه انتي ربيه، وغوروا بقي من هنا”. لم تصدق المذيعة أذنيها وهي تستمع لما تقوله هذه الأم ، وسمع عبد الله الذي كان يقف بالقرب من المكان هذه الكلمات، وسارع بالجري والابتعاد عن المكان فلحقه أحد أفراد فريق البرنامج ليطمئنه، ثم تركوا المكان .

من جانبها قامت المذيعة بالإتصال بخط نجدة الطفل الذين استجابوا للمكالم وأخبروها بضرورة إيداع الطفل لإحدي دور الأيتام . وبالفعل حضر أحد مسئولي خط نجدة الطفل لمقابلة فريق البرنامج وقاموا باستلام الطفل بعد توديعه لفريق البرنامج بالأحضان والقبلات.