اعتبر أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، أن “السلفية” وجماعات العنف الفكري والمسلح “فرق ضالة” و”خوارج أهل السنة”، مؤكداً، أن أهل الحديث بريئون من السلفية، على حد قوله.

وقال كريمة في حوار أجرته معه صحيفة “الوطن” المصرية، أن المُجمع عليه أن لقب “أهل السنة والجماعة” يطلق على “الأشاعرة والماتريدية”، معتبرا أن هذا اللفظ يشمل الصوفية بالدرجة الأولى، أما بالنسبة للغلاة من “المُتسلفة الوهابية” وجماع فهم يُعدون خوارج أهل السنة، زاعما أن من أخبر بهذا الوصف هو النبي محمد صبى الله عليه وسلم.

وأضاف كريمة في هجومه على “السلفية”، أن الأعمال الدعوية والتعليمية في المملكة العربية السعودية والكويت ومؤسسات السلفية بمصر كلها تحكم ببطلان المذهب الأشعرى، ويسعون إلى تخصيص مصطلح “أهل السنة والجماعة” لهم وحدهم دون أي فئة أو جماعة أخرى من المسلمين، وذلك بسبب نزعتهم التكفيرية، معتبرا أنهم يكفّرون الصوفية والأشاعرة وكل من ينتسب لأهل السنة ممن على غير مبادئ ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب وعبدالعزيز بن باز ووكلائه، على حد قوله.

واستنكر كريمة بيان شيخ الأزهر الذي تراجع فيه عن توصيف أهل السنة والجماعة، قائلا: “من العيب الفادح إقحام فرقة الخوارج السلفية ضمن أهل السنة المعتدلين، لأن الأزهر يعلم أن الأجندات والمبادئ السلفية تُكفّر الأشاعرة”.