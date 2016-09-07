قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن دراسة أميركيّة توصّلت إلى أنّ ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء، وفي المقابل تبيّن أنّ ممارسة الجنس مرّة حتى مرّتين في الأسبوع يُضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال في هذا العمر.

وترتكز هذه الدراسة على النساء اللواتي بلغن الـ 57 من عمرهن، حيث تبيّن لديهن أنّ الجنس في هذا العمر يقلل من تعرضهن لارتفاع ضغط الدمّ.

وتوصل العلماء من جامعة مشيغان الأميركيّة، إلى أنّ النساء اللواتي يمارسن الجنس بانتظام في هذا العمر ويتمتعن به، هن أقل عرضةً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 47 في المئة وذلك بعد فحوص استمرت 5 أيّام.

في المقابل، توصل العلماء إلى أنّ الجنس بعد عمر الـ 50 يسبب تصلب الشرايين المفاجئ لدى الرجال مرّتين أكثر من زوجاتهم. وقد يكون ذلك ناتج عن مشاكل القذف والانتصاب لدى الرجال!

وقد حذّرت الدكتورة المسؤولة عن البحث هوي ليو، من استخدام المنشطات لتحسين الأداء الجنسيّ عند التقدّم في السنّ، إذّ أنّ هذه المنشطات تأثر سلباً على الأوعية الدموية لدى الرجال.