استمراراً لردود الأفعال على منع السلطات الفرنسية لارتداء “البوركيني”، افتتحت المذيعة الفرنسية الساخرة، دافني بوركي، الموسم الجديد من برنامج “نوفيل ايديسيون” على قناة C8″”، بالكشف عن أحد نهديها للسخرية من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي قال إنّ العري يمثل الجمهورية الفرنسية.

وسخرت المذيعة من الشبه بين لقبها “بوركي” ولفظ “بوركيني”، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في هذا السياق.

وعلقت بوركي على تصريحات فالس بسخرية شديدة، قائلة: “بما أنّ الكشف عن صدر المرأة أصبح رمزًا لفرنسا، فإنّ اختبار الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للمرأة سيصبح بترديد النشيد الوطني الفرنسي (لا مارسييز)، ثم مطالبتها بالكشف عن نهديها”.

يذكر أنّ عبارات “فالس” أثارت العديد من ردود الفعل من الفرنسيين، أبرزها تلك التي تناول فيها الرمز “ماريان”، حيث تحدث عن حرية المرأة في فرنسا خلال محاضرة ألقاها في مدينة “كولومييه” الأسبوع الماضي، ودون أن يتحدث بشكل مباشر عن موضوع “البوركيني”، عبّر عن موقفه بالعبارات التالية: “ماريان، رمز الجمهورية، عارية النهد لأنها تغذي الشعب، ليست محجبة لأنها حرّة، هذه هي الجمهورية”.