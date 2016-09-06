قال الخبير الأمني المصري خالد عكاشة، إنه من الممكن أن تكون هناك ترتيبات إقليمية ربما تتداخل فيها فرنسا، وروسيا للإنضمام لتحالف إقليمي مع دول المنطقة، لتشكيل تحالف دول الجوار، ودول الساحل والصحراء والدول العربية؛ للتصدي للإرهاب في ليبيا، بدعم الجيش الليبي الذى يتزعمه المتمرد خليفة حفتر، ووضعه في الوضع الطبيعي.

وأشار عكاشة الي أن قضية الإرهاب تحظى باهتمام دولي واسع، وتلقي بظلالها على أي تجمع سواء سياسي او اقتصادي، وهي حاضرة بقوة بقمة العشرين الاقتصادية.

واعتبر “عكاشة”، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون تي في”، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، وتحذيره من هروب داعش من ليبيا إلي مصر وتونس أمر طبيعي.

وأوضح أن حوار وزير الدفاع المصري مع نظيره الروسي، تمركز عن إرهاب ليبيا، منوهاً بأنه حذر مرارًا وتكرارًا من أن تكون ليبيا مسرح لإرهاب القادم.