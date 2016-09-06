نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فيديو، أظهر رجلاً اضطر لمصارعة زوجته وعشيقته في صالة إحدى مستشفيات لندن، وذلك في أعقاب اكتشاف الأولى للعلاقة بين الثانية وزوجها.

وكانت العشيقة زارت الزوج الذي يبدو أنه كان نزيلا بالمستشفى، ولم تكن تعلم بوجود الزوجة.

وأظهرت لقطات فيديو صورته إحدى الممرضات المعركة بين الزوجة والعشيقة، حيث يبدو في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان عراك على الأرض مع إمساك إحدى المرأتين شعر الأخرى في قبضتها بينما يحاول الزوج التفريق بينهما.

وتمكنت المجموعة في النهاية من الوقوف، ورغم جهود الرجل بجعل إحدى المرأتين تترك شعر الأخرى إلا أنها ظلت متشبثة به.

واستمر الزوج الذي يرتدي رداء المستشفى وبنطالاً قصيراً في محاولات لتهدئة الوضع.