اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، الثلاثاء، “أخطر” سيدتين تروجان للدعارة وتعاطي المخدرات في طهران، وفقًا لقائد المنطقة السابعة العقيد جليل موقوفة أي.

وقال المسؤول الأمني في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن “البحث عن هاتين السيدتين استغرق شهرًا بعد وصول شكاوى هائلة ضدهما من قبل مواطنين للجهات الأمنية”، مبينًا أن “السيدتين وقعتا في قبضة الأجهزة الأمنية، واعتقلتا جنوب طهران”.

وأفاد المسؤول الأمني الإيراني بأن “سلطان ليلى وخالة نسرين وهما اسمين مستعارين للسيدتين، تقودان أكبر شبكة للدعارة وترويج للقضايا الجنسية غير المشروعة وتعاطي المخدرات”، واصفًا هذه الشبكة بـ”الخطيرة على المجتمع”.

ونوه قائد المنطقة السابعة للعاصمة طهران، إلى أن “المئات من الشكاوى وردت إلى الأجهزة الأمنية عن هاتين السيدتين، بسبب إثارتهما المشاكل داخل المتجمع عبر الدعارة وترويج المخدرات”.

وتشير السلطات الحكومية في إيران إلى أن “هناك شبكات كبيرة تأسست داخل البلاد تستقطب الفتيات والشباب وتورطهم في قضايا غير أخلاقية عبر إقامة حفلات مختلطة وتعاطي الكحول”.