شاركت الفنانة جمهورها بصورتين جديدتين لها من إجازتها التي تقضيها في وذلك في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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ظهرت ميريام في حوض السباحة مرتدية “” وبدا القسم العلوي من جسمها وكانت مرتدية قبعة لتحمي رأسها من أشعة الشمس ونظارات شمسية وبدت عليها ملامح السعادة.

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وستحيي ميريام حفلاً غنائياً أول أيام عيد الأضحى المقبل بأحد الفنادق الكبرى في ، ويشارك في الحفل الفنان ماجد المهندس، حيث روجت ميريام لهذا الحفل بنشر صورة تجمعها بـ”المهندس” جمهورها لانتظارهما.