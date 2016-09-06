شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها بصورتين جديدتين لها من إجازتها التي تقضيها في جزيرة سانتوريني باليونان وذلك في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت ميريام في حوض السباحة مرتدية “المايوه” وبدا القسم العلوي من جسمها وكانت مرتدية قبعة لتحمي رأسها من أشعة الشمس ونظارات شمسية وبدت عليها ملامح السعادة.

وستحيي ميريام حفلاً غنائياً أول أيام عيد الأضحى المقبل بأحد الفنادق الكبرى في دبي، ويشارك في الحفل الفنان ماجد المهندس، حيث روجت ميريام لهذا الحفل بنشر صورة تجمعها بـ”المهندس” داعية جمهورها لانتظارهما.





