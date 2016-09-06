قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، نقلاً عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مصر بنت بالفعل 13 سجنا جديدا منذ الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013 إضافة إلى 3 سجون أخرى قيد الإنشاء.

وأضاف الموقع أن هناك حاليا 504 سجناً في عموم مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية شرعت في بناء كثير من السجون لمواجهة أعداد السجناء المتزايدة منذ الإطاحة بمحمد مرسي ، حيث يتعرض السجناء للإختفاء القسري أو التعذيب أو الإهمال الطبي أو الانتهاكات الجنسية أو المحاكمات الظالمة أو الإعدام.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك حوالي 106 ألف سجين في سجون مصر ، بينهم 60 ألف سجين سياسي.

ومن ناحية أخرى ذكر الموقع أن الحكومة تعالج الوضع الاقتصادي المتدهور بخفض الدعم وفرض ضرائب جديدة على الشعب المصري وهو الأمر الذي يمس الفقراء بقسوة، في الوقت الذي زادت فيه ميزانية وزارة الداخلية إلى 9 مليارات جنيه من أجل إتمام بناء هذه السجون.