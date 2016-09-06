يعد اللسان أحد أكثر أجزاء جسم الإنسان تعرضًا للملوثات والميكروبات. فهو يختبر أصناف وأنواع عديدة من الأطعمة وغيرها ما يجعله بيئة غنية بالبكتريا والجراثيم.

من هنا، كان للسان دورٌ مهم في تشخيص العديد من الأمراض والاختلالات الصحية من شكله ولونه.

كما تُشاهد في الصورة ادناه، لسان صحي طبيعي لا يُعاني من أي اختلالات، وردي اللون ولا يحتوي على شقوق أو ثغرات.

اللسان الأبيض: يُوصي أطباء الأسنان، بوجوب تفريش اللسان إلى جانب الأسنان للحفاظ على نظافته. فتفريش اللسان لن يُخلصك من البكتيريا 100%، إنما يُخلِّصك من رائحة الفم الكريهة. وإن لم تكن حريصًا على تفريش لسانك، فهكذا سيغدو حاله كما يظهر في الصورة.

حيث سيزداد عدد البكتيريا في الفم ما يجعل لون اللسان أبيضًا. يُذكر أنه في حالات قليلة للغاية وغير مرجحة، فإن اللون الأبيض للسان يُشير إلى سرطان الفم.

اللسان الجغرافي: على الرغم من مظهره السيء، إلا أن هذه الحالة غير مؤذية. البعض يظن أنها مرتبطة بالصدفية، لكن لا شيء يدعو للقلق، ولا تُعتبر حالة مرَضية.

لسان أحمر أو منتفخ: ترتبط هذه الحالة بعدة أشياء، منها تناول أطعمة غنية بالتوابل، أو نقص في الفيتامينات، أو في الحالات الأشد خطورة، ما يُعرف بمتلازمة كاوازاكي التي تحدث عادةً عند الأطفال الصغار.

كما يُمكن أن يظهر اللسان بهذه الحالة لدى النساء بعد انقطاع الطمث أو كردة فعل تحسسية على معجون الأسنان.

لسان بقروح أو جروح: ليست بالأمر الجلل إن ظهرت واختفت خلال فترة قصيرة. فجميعنا نعاني من قروح الفم بين الفينة والأخرى. لكن الخطر يكمن إن ظهرت هذه القروح أو الجروح ولم تختفِ لفترة تمتد إلى ستة أسابيع أو أطول.

عندها يجب استشارة طبيب أسنان لأن الحالة يُمكن أن ترتبط بسرطان الفم أو التهابات حادة.

لسان أسود أو مُشعِر: قد يبدو المنظر مرعبًا، لكن من يعاني من لسان أسود ليس في خطر شديد، إنما عليه تكثيف تنظيفه وشرب المزيد من المياه على مدار اليوم للحفاظ على نظافة لسانه.

لسان فيه شقوق: لكل لسان طبيعته المختلفة، ما يعني أن ظهور شقوق في لسان شخص ما قد يكون طبيعيًا. لكن إن ظهرت بشكل مفاجئ فيجب استشارة طبيب، خاصةً وأن الأطعمة ستعلق في هذه الشقوق وتُسبب رائحة كريهة وتلوثًا مؤكدًا.

اللسان المتموج: حالة أخرى تظهر فيها ألسنة البعض بمنظر غريب، حيث تنتشر على جانبيه موجات وتعرجات. وذلك بسبب ضغط اللسان على الأسنان. ففي بعض الأحيان، يكبر حجم لسانك بسبب إصابة ما يجعله يضغط على الأسنان فيظهر متعرجًا.