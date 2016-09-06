التقط أحد السياح مقطع فيديو مريع، لمدرب تماسيح في مدينة بانكوك التايلاندية، وهو يعرض مهاراته في التعامل مع التمساح قبل أن يقترب برأسه من فكيه، محاولاً التهامه.

وفوجئ المدرب بهجوم مباغت للتمساح الذي عض المدرب من رأسه محاولاً افتراسه وسط صراخ الجمهور الخائف.

وتقول التقارير بأن المدرب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً أصيب بإصابات طفيفة في الرأس بعد هذا الهجوم الشرس للتمساح وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ستار البريطانية.

ويذكر بأن المدرب يعمل في هذا المجال منذ عشر سنوات ولم يتعرض لحادث مماثل من قبل.