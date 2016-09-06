في حملة جديدة تستهدف الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، دشنت مخابرات الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” هاشتاغ حمل عنوان “#ايات_عرابي_الشمال” نشروا فيه صورا إباحية ادعوا أنها فضيحة جنسية لـ”عرابي”.

وتابعت “وطن” الهاشتاغ الّذي تداوله بكثرة أنصار السيسي، ووصلت إلى أن المغرّد “زعيم تويتر” كان صاحب الهاشتاغ الّذي كان مصدره مدينة الجيزه، وبدأ التغريد فيه عند الساعة 12.49 يوم الإثنين سبتمبر 2016.

وقال “زعيم تويتر” في أول تغريدة لها على الهاشتاغ ” بسم الله … ده هاش … ايات عرابى وحده بتشتم فى مصر والمصريين والجيش …. #ايات_عرابي_الشمال”.

بسم الله … ده هاش … ايات عرابى

وحده بتشتم فى مصر والمصريين

والجيش …. #ايات_عرابي_الشمال — زعيم تويتر (@Hamada_10007) September 5, 2016

ولاحظت “وطن” عند تدقيقها في الشخصيات المغرّدة على الهاشتاغ، أن أكثر من 90 في المائة منهم، يغرّدون بأسماء وحسابات وهمية يرجّح أن تكون مخابراتية وتشرف عليها اللجان الأمنية للجنرال السيسي.

وفي أوّل ردّ منها، نشرت الإعلامية المصريّة تعليقا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قالت فيه “بالنسبة للجان الالكترونية بتاعة مخابرات فيفي عبده, مش ده الاسلوب اللي توقفوني بيه, تفبركوا صور تعملوا فيديو رقص وتحطوا عليه اسمي مش ده الاسلوب, وبعدين حد يقول لاذكى اخواته المقطف صاحب الفكرة ان الناس علطول هتفكر لو كان ليها صور حقيقية ما سكتوهاش ليه من الاول ؟ لان الناس عندها عقل مش ظباط في مخابرات فيفي عبده. اقولكم خلوا كل اللي شغالين في المخابرات يلبسوا طرح ويكشفوا راسهم ويدعوا عليا عشان انا مكملة شغلي وان شاء الله كل يوم هنشر فيديوهات وبوستات العساكر واكتر من الاول والمجلة مش هتبقى بس مجلة دي هتبقى محطة راديو على الانترنت كمان (في الاول بس) ولسة ايدي هتتقل اكتر على قفا الجيش المصرائيلي بتاعكم .. خلوا مدير المخابرات يعمل زار ويلبس طرحة ويكشف راسه ويدعي عليا.”

وفي منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، كشف الإعلامي المصري يسري فودة عن كيفية سيطرة مجموعة من الموظفين التابعين للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مؤكدًا تنفيذ خطط مدروسة ممنهجة تهدف إلى إفساد المجال العام وتشويه الصورة وإرهاب الناس.

وتحت عنوان “كيف تُحوِّل فيسبوك إلى دائرة مغلقة .. بكتيبتين” ، المنشور على موقع الإذاعة الألمانية “DW”، قال “فودة” إن مئات من الموظفين يعملون على مدار الساعة، مهمتهم إغراق المنتديات الإليكترونية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من التعليقات والمنتجات المفبركة التي تمتدح الرئيس وتشتم خصومه ومنتقديه وتفسد المناقشات الجادة وتجرح المؤدبين.

وأضاف أن هذه المهام تنطلق من مبنى من أربعة طوابق، في كل طابق ست غرف، و في كل غرفة عشرون موظفًا يُشرف على عملهم ثلاثة “رؤساء تحرير”. يحصل كل موظف على ما يعادل نحو 790 دولارًا كل شهر. لا توجد عقود موقعة بين الطرفين. فقط يُضطر الموظف قبل استلامه العمل إلى التوقيع على ورقة تدينه قانونيًّا إذا أفشى أي شيء له علاقة بطبيعة العمل. الموظفون كلهم من أصحاب الثقة ولكل منهم ملف أمني يحتوي على نقاط ضعف يمكن استغلالها إذا لزم الأمر.

يتابع “فودة” “يعيش الموظف حياةً مزدوجة بالمعنى الحرفي، و يُمنع من إخبار أي أحد في حياته الواقعية مثلما يُمنع من إضافة أي أحد يعرفه إلى حياته الإليكترونية على مدونته أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه كلها يتم إنشاؤها تحت أسماء وهمية. يخضع اختيار الاسم والصورة المصاحبة له لسيناريو محدد سلفًا يعيش الموظف في إطاره أثناء العمل ويتركه وراءه حين يغادر”.

وكي تبدو شخصيته المختلَقة قابلة للتصديق يقوم الموظف بإضافة مشاهير وأناس عاديين طبيعيين يوجدون على قوائم “أصدقاء” لأشخاص مستهدفين كي يبدو لأول وهلة أن هناك “أصدقاء مشتركين”. هكذا تبدأ شخصيته الوهمية في ضرب جذور لها في أرض “الفيرتشوال”، يعززها قيام الموظف من وقت لآخر بمداخلات عادية عن أمور عادية و روابط و صور وفيديوهات إنسانية أو مضحكة تتوافق مع شخصيته الوهمية. وما أن تبدأ عملية “الزرع” هذه في الاكتمال حتى يبدأ الموظف في الدخول تدريجيًّا إلى النشاط المتوقع منه.

ووفق مقال “فودة” فإن الموظفين ينقسمون إلى مجموعات تتكون كل منها عادةً من ثلاثة أفراد أو أربعة. يبدأ الموظف (أ)، على سبيل المثال، بكتابة مدونة أو بوست أو تغريدة عن موضوع حدده له “رئيس التحرير”: “هو إيه الكلام الفاضي اللي بيقوله فلان الفلاني ده؟ هو مش هيرحمنا بقى؟” بعدها يدخل الموظف (ب): “يا عم دا شغل تع**ص. ماشفتش اللي قاله من سنتين في الموقف العلّاني”. يقفز عندئذ الموظف (ج): “لاااا دا مش تع**ص .. دي خيانة واضحة زي الشمس تستاهل الإعدام”. و يختتم الموظف (د): “يا جماعة انتو بتتكلموا عن إيه؟ الشعب كاشفهم كلهم سيبكو منهم”.

وأردف “فودة” قائلا “لا يقيس “رئيس التحرير” نجاحه بهذه المداخلات فهو يعرف أنها تمثيلية. نجاحه يبدأ حين يرى أول تعليق من “مواطن شريف” متأثرًا بالمزاج العام الذي سيطر على التعليقات الأولى التي مهدت الطريق. هنا يستطيع قياس حجم “الجيش المتخرفن” الذي يتفاوت كثيرًا في دوافعه بين الجهل وضيق الأفق والأنانية والمصلحة وحب الظهور وغيرها. يندهش العابرون الذين يحملون وجهة نظر مختلفة، ويصاب بعضهم بالكمد، ويفكرون أكثر من مرة في عواقب الدخول بتعليق مغاير وسط هؤلاء. ومن ثم يحلو لسيادة “رئيس التحرير” أن يتخيل أنه يستطيع أن يحول فيسبوك إلى “دائرة مغلقة بكتيبتين”.

وجاء مقال “يسري فودة” ردا على تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الّذي أبدى غضبه من مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نصًا في خطاب ألقاه في شهر أبريل الماضي “أنا ممكن بكتيبتين أقفل الدنيا على النت”.