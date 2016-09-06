ذكرت تقارير إعلامية عربية أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حضر اجتماعا واحدا على الأقل مؤخرا ضمن جهود “رباعية” عربية تحاول تقديم مقترحات محددة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وإطلاق مبادرة لتوحيد الصف الفلسطيني خصوصا على صعيد حركة فتح الداخلي.

وشارك الأمير السعودي شخصيا في إجتماع لهذا الغرض مرتبط بأجندة فلسطينية عقد في المغرب مؤخرا.

وشارك في الإجتماع مسئولون كبار من مصر والأردن والإمارات وناقش التعاطي مع مستجدات المسرح السياسي في الوضع الداخلي الفلسطيني. حسب ذكر موقع “رأي اليوم” المقرب من أبو ظبي.

وعلى ضوء هذاالإجتماع صدرت المبادرات التي تقترح مصالحة داخلية فلسطينية قبل الإنتخابات المحلية في غزة والضفة الغربية.