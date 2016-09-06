التقطت كاميرا إحدى السيارات لحظة قيام سائقها المخمور بالاصطدام بمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقفون على جانب الطريق الأمر الذي أودى بحياة شخصين على الفور وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة في كولومبيا.

ويذكر بأن السائق الثمل كان برفقة امرأة أثناء وقوع الحادث حيث سمع صراخ المرأة لدى اصطدام السيارة بالضحايا.

وقالت تقارير الشرطة إن السائق كان يقود سيارته بسرعة كبيرة تحت تأثير الكحول ولم يكن في وعيه على الإطلاق.

وأضافت التقارير بأن الشرطة كانت قد أوقفت الضحايا على جانب الطريق بعد حادث سير بين عدة دراجات نارية قبيل اصطدام السيارة بهم.