قررت شركة آبل أخيراً الكشف عن هاتف آيفون 7 في المؤتمر المقرر انعقاده الأربعاء، لكن سبق وأن سُربت معظم المميزات الرئيسية لهذا الهاتف.

وعلى الرغم من أن شركة آبل تُعرف باهتمامها بالسرية، إلا أن كل تفاصيل الهاتف الجديد قد سربت قبل المؤتمر الرسمي للشركة، وتشير التسريبات إلى أن آيفون الجديد سيأتي في لونين جديدين وسيكون مقاوماً للماء بحسب تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

هذه التفاصيل أتت من “مين تشي كو”، المحلل الفني في شركة KGI للأوراق المالية وهو صاحب تاريخ حافل وصحيح في تعقب تفاصيل أجهزة آبل قبل الكشف عنها بشكل رسمي.

إليك الميزات والخصائص المتوقعة لهاتف آيفون 7 الجديد؟

عدم وجود منفذ لسماعات الرأس: يبدو أن آبل ستأخذ خطوة غير معتادة وتغير من مفهوم سماعات الرأس وتقدم جيلاً جديداً منها، ستستخدم الشركة سماعات ‘EarPods’ بمواصل Lightning ويتم توصيلها عبر منفذ الشحن بدلاً من منفذ قياس 3.5 ملم المعتاد.

وسيكون مستخدمو الهاتف قادرين على استخدام سماعات البلوتوث أيضاً.

التخلص من منفذ السماعات المعتادة سيفسح المجال للسماعات الرئيسية وكذلك لمستشعر جديد لتحسين عمليات اللمس والاستشعار.

-وستصدر شركة آبل الهاتف بلون “اسود داكن” بدلاً من اللون الرمادي الفاتح. وسيكون هذا اللون بجانب اللون الفضي والذهبي. سينضم لون جديد للعائلة أيضاً وهو الأسود الفاتح.

أشارت شائعات سابقة أيضاً أن الهاتف سيصدر باللون الأزرق، لكن لم يذكر أي شيء عن هذا اللون في التقرير الأخير، ويتوقع أن يأتي آيفون 7 باللون الأسود الفاتح والأسود الداكن والذهبي والفضي.

-ستعلن آبل أيضاً عن تكنولوجيا IPX7 لمقاومة الماء وهي موجودة بالفعل في النموذج الأول لساعة آبل، إذ سيسمح هذا للهاتف الجديد بمقاومة الماء حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة تقريباً.

سيعني هذا أن الهاتف الجديد سيكون مقاوماً للمطر أو البلل لفترة قصيرة أثناء الاستحمام، لكن غير مرجح أن يكون هذا فعالاً في حوض السباحة.

-ستستبدل آبل معالج A9 الحالي بمعالج A10 المحدث المصنع بواسطة TSMC، وتصل قوته إلى 2.45 غيغا هرتز.المعالج الأقوى يوفر سرعة أكبر مما يؤدي لتطبيقات أسرع وأكثر سلاسة.

-يقال إن ميزة الكاميرة ذات العدسات المزدوجة ستتوفر فقط في آيفون 7 بلاس لكنها لن تكون موجودة في النسخة الأصغر، آيفون 7.وتقوم الكاميرة المزدوجة بالتقاط صورٍ أكثر إشراقاً وستكون قادرة على دمج صورتين معاً لتوفير أفضل صورة ممكنة.وسيتم إدراج الفلاش المحسن على الكاميرا الخلفية بالإضافة إلى مستشعر ضوء.

-تقول الشائعات إن آبل ستعيد تصميم شكل زر الصفحة الرئيسية لجعله مناسباً أكثر لتصميم الهيكل، نتيجة لخاصية مقاومة الماء الجديدة. وعلى الرغم من أن الزر لن يكون قابلاً للضغط بشكل فعلي، إلا أنه سيحتوي على مستشعر للضغط لمحاكاة الشعور بالضغط.



-من المتوقع أن يحتوي الهاتف على تكنولوجيا الشاشة ذات التدرج اللوني الواسع والتي ظهرت مع آيباد برو. متأثرةً بصناعة السينما الرقمية الحديثة، وتأتي تلك التكنولوجيا لتحسن التشبع اللوني للحصول على صورة أكثر واقعية.

-من المرجح أن ترفع آبل السماعات الرئيسية للجزء العلوي من الهاتف من أجل تحسين الصوت وتوفير صوت ستيريو في أي مكان.

-أشارت شائعات سابقة أن أحد نماذج الهاتف على الأقل سيأتي بشاشة منحنية.

كل تلك المواصفات تجعل الهاتف المنافس الرئيسي لسامسونغ غالاكسي إيدج S7، الذي صدر في وقت سابق هذا العام ويتميز بشاشة منحنية.









