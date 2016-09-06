قال مستشار ما يسمى قائد الثورة الايرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن حادثة منى ستؤدي إلى اجتثاث جذور «آل سعود».

ونقلت «وكالة تسنيم» الإيرانية عن «ولايتي» قوله: «بالتأكيد إن كربلاء منى التي استشهد خلالها آلاف الأبرياء من دول إسلامية مختلفة لاسيما إيران، ستؤدي إلى اجتثاث جذور آل سعود».

ونوه «ولايتي» إلى ما أسماه نداء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لحجاج بيت الله الحرام، معتبرا ذلك النداء نداءا حاسما ومصيريا.

وأضاف: «إن آل سعود قاموا خلال السنوات السابقة ببعض الأعمال المشينة التي قل مثيلها في تاريخ الإسلام»، وفق تعبيره.

وأكد «ولايتي» أن «آل سعود» يعملون في منطقة غرب آسيا كعصاة أمريكية، لافتا إلى أن «آل سعود» شركاء بشكل مباشر أو غير مباشر في سفك دماء مسلمي المنطقة الأبرياء خلال الأعوام الماضية، على حد قوله.

وادعى «ولايتي» أن «آل سعود» هم الذين دعموا الرئيس العراقي الراحل «صدام حسين» وشركاءه في قتل مئات الآلاف من الأبرياء في إيران والعراق.

وقال: «إن آل سعود كانوا يسعون في منطقة غرب آسيا وراء تنصيب مرتزقتهم حكاما لهذه المنطقة، مضيفا: «فعلى سبيل المثال إن آل سعود كان يسعون في سوريا وراء إسقاط حكومة سوريا التي لم تكن تابعة لهم، حيث فشلوا بذلك وإنني أظن بأن النظام السعودي وصل إلى نهاية الطريق في جميع الصعد».

وأشار «ولايتي» إلى أن السعودية تدعم دوما التطرف و«الوهابية» وأنها روجت لهذه الأفكار التي وصفها بالمتطرفة، قائلا: «كما تم التأكيد في الاجتماع الأخير لعلماء الأزهر وعلماء أهل السنة في جروزني الشيشانية إن هذه الرؤية الوهابية لا صلة لها بالإسلام وإن الوهابية تم الترويج لها من قبل السعودية».

وأكد «ولايتي» أن السعودية تقوم بخدمة أعداء الإسلام أي أمريكا والكيان الصهيوني بدلا من أن تقوم بواجبها كخادم للحرمين الشريفين، على حد قوله.

يشار إلى أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية «علي خامنئي» أصدر، أمس الاثنين، بيانا شن فيه هجوما غير مسبوق على المملكة، ودعا إلى تدويل إدارة الحج، متهما علماء المملكة بمخالفة الكتاب والسنة.

وهاجم حكام السعودية بالاسم متهما إياهم بـ«الصد هذه السنة عن سبيل الله والمسجد الحرام»، وسد طريق الحجاج الإيرانيين، واتهمهم بـ«الضلال» والسعي للبقاء في السلطة بالتحالف مع أمريكا، محملا إياهم مسؤولية كارثة منى وحادثة رافعة الحرم العام الماضي.

كما هاجم «خامنئي» رجال الدين في السعودية واصفا إياهم بـ«المفتين غير الورعين وأكلة الحرام الذين يفتون علانية بخلاف الكتاب والسنة».

ودعا المرشد الإيراني إلى التفكير الجدي بحل لإدارة الحرمين الشريفين وقضية الحج، محذرا من أن تجاهل ذلك سيعرض المسلمين مستقبلا لمشكلات أكبر دون أن يوضح طبيعتها.