أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الجبير في مقابلة صحفية في لندن تعليقا على فشل الولايات المتحدة وروسيا في الاتفاق على وقف لإطلاق النار،: “لن أصف ذلك بالفشل وإنما بالعمل المستمر”.

وأضاف الجبير: “هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم في الساعات المقبلة، وهذا الأمر اختبار لجدية بشار الأسد في الالتزام”… “لكن تاريخ الأسد لا يبعث على التفاؤل بشأن تنفيذ أي اتفاق”.

وتداعى اتفاق لوقف الاقتتال توسط فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في فبراير/شباط في غضون أسابيع مع اتهام واشنطن القوات الحكومية بانتهاك الاتفاق.