استقال عضو حزب العمال البريطانيّ كيث فاز، الثلاثاء، من ‏منصبه كرئيس للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية بعد إدعاءات بضلوعه في .

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‏وقال النائب العمالي – في بيان – “أبلغت اللجنة اليوم قراري التنحي فورا عن أعمال اللجنة، ‏ونيتي بالاستقالة”.‏

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ويواجه فاز، وهو أب لطفلين، احتمال التحقيق معه من قبل مفوض المعايير البرلمانية في ‏بريطانيا بعد نشر صحيفة “” يوم الأحد الماضي خبرا يدعى ضلوعه في ‏فضيحة جنسية ودفعه مبالغ نقدية لإقامة مع شابين بولنديين يمارسان مهنة ‏البغاء.‏

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يأتي ذلك بعد أن تقدم علنا باعتذار إلى زوجته وطفليه “للضرر والضيق” الذي تسبب لهم به.

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ونشرت صحيفة “ذي صنداي ميرور” الموالية لحزب العمال البريطاني المعارض، الذي ‏ينتمى إليه فاز، قصة تورطه في علاقة جنسية مع مثليين بولنديين استأجرهما خصيصا ‏لممارسة الجنس معهما في شقة خاصة به شمال لندن، حيث تبين أن البولنديين كانا مدسوسين ‏عليه من قبل الصحيفة وقاما بتسجيل وقائع جلسة الجنس معه بالصوت والصورة.‏

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Keith Vaz Exclusive. Set fee ¿2,500, must credit Sunday Mirror or fee will be doubled. ***Online Embargoed until 00.01 BST 5th September 2016*** Failure to adhere to embargo will result in a ¿10,000 fee. Keith Vaz, a married father of two , is leading a double life paying young male escorts for sex. Mr Vaz last met two Eastern European prostitutes eight days ago, even though he is chair of a powerful parliamentary group probing vice and drugs. And as the talk ranged from sex to pets, Mr Vaz eventually said: ?We need to get this party started.? He also spoke about having had unprotected sex. And ahead of the meeting he had sent a series of texts in which he jokingly called himself one of the men?s ?pimp? and ?bank manager?. Mr Vaz paid the escorts in cash. Money was also paid into a bank account used by one of them by a man linked to a charity set up by the MP.