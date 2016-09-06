استقال عضو حزب العمال البريطانيّ كيث فاز، الثلاثاء، من ‏منصبه كرئيس للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية بعد إدعاءات بضلوعه في فضيحة أخلاقية.

‏وقال النائب العمالي – في بيان – “أبلغت اللجنة اليوم قراري التنحي فورا عن أعمال اللجنة، ‏ونيتي بالاستقالة”.‏

ويواجه فاز، وهو أب لطفلين، احتمال التحقيق معه من قبل مفوض المعايير البرلمانية في ‏بريطانيا بعد نشر صحيفة “ذي صنداي ميرور” يوم الأحد الماضي خبرا يدعى ضلوعه في ‏فضيحة جنسية ودفعه مبالغ نقدية لإقامة علاقة جنسية مع شابين بولنديين يمارسان مهنة ‏البغاء.‏

يأتي ذلك بعد أن تقدم علنا باعتذار إلى زوجته وطفليه “للضرر والضيق” الذي تسبب لهم به.

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ونشرت صحيفة “ذي صنداي ميرور” الموالية لحزب العمال البريطاني المعارض، الذي ‏ينتمى إليه فاز، قصة تورطه في علاقة جنسية مع مثليين بولنديين استأجرهما خصيصا ‏لممارسة الجنس معهما في شقة خاصة به شمال لندن، حيث تبين أن البولنديين كانا مدسوسين ‏عليه من قبل الصحيفة وقاما بتسجيل وقائع جلسة الجنس معه بالصوت والصورة.‏