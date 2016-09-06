استقال عضو حزب العمال البريطانيّ كيث فاز، الثلاثاء، من منصبه كرئيس للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية بعد إدعاءات بضلوعه في فضيحة أخلاقية.
وقال النائب العمالي – في بيان – “أبلغت اللجنة اليوم قراري التنحي فورا عن أعمال اللجنة، ونيتي بالاستقالة”.
ويواجه فاز، وهو أب لطفلين، احتمال التحقيق معه من قبل مفوض المعايير البرلمانية في بريطانيا بعد نشر صحيفة “ذي صنداي ميرور” يوم الأحد الماضي خبرا يدعى ضلوعه في فضيحة جنسية ودفعه مبالغ نقدية لإقامة علاقة جنسية مع شابين بولنديين يمارسان مهنة البغاء.
يأتي ذلك بعد أن تقدم علنا باعتذار إلى زوجته وطفليه “للضرر والضيق” الذي تسبب لهم به.
ونشرت صحيفة “ذي صنداي ميرور” الموالية لحزب العمال البريطاني المعارض، الذي ينتمى إليه فاز، قصة تورطه في علاقة جنسية مع مثليين بولنديين استأجرهما خصيصا لممارسة الجنس معهما في شقة خاصة به شمال لندن، حيث تبين أن البولنديين كانا مدسوسين عليه من قبل الصحيفة وقاما بتسجيل وقائع جلسة الجنس معه بالصوت والصورة.
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