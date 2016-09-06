ظهرت شابتان روسيتان في فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، شبه عاريتين، وهما ترفعان لوحتين تحددان السرعة القصوى بـ60 و40 كلم بالساعة، وذلك على طريق سريع قرب بلدة سيفرني في إقليم نيزني نوفغورود أوبلاست؛ لحث السائقين على تخفيف سرعتهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنّ الحملة تهدف إلى خفض سرعة السائقين على هذا الطريق، الذي شهد سلسلة حوادث مأساوية تسببها سائقون متهورون.

وظهرت الفتاتان عاريتا الصدر قرب ممر للمشاة على الطريق السريع، حيث قالت سيدة مسنة إن السائقين لا يسمحون للمشاة بعبور الطريق.

ونالت الحملة، إعجاب أهالي البلدة، واصفين إياها بـ”الحملة الفريدة من نوعها”، في حين أكّد أحد السائقين أن هذه الطريقة أجبرته على ملاحظة لوحات السرعة القصوى.