تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيديو” لإلقاء قوات الأمن السعودي على الفتى الكوميدي “أبو سن”.

ويظهر الفيديو الّذي اطلعت عليه “وطن”، حوارا بين أبو سن مع أحد الشبان السعوديين قبل أن تفاجئ سيارة الأمن السعودي “أبو سن” وتلقي عليه القبض.

ويعرف عن الشخصية المثيرة للجدل “أبو سن” حواراته العفوية مع عدد من الفتيات الأجنبيات والعربيات وكان من أبرزهم الفتاة الأمريكية “كريستينا”.

يذكر أن لا معلومات متوفّرة إلى حدّ الآن حول صحّة الأخبار المتداولة حول إلقاء الأمن السعودي القبض على الفتى السعودي “أبو سن”، كما أنّ صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكّد من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.