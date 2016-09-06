اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية كارمن تشامبلي (19 عاماً) بتهمة الاعتداء على أملاك الغير بعد أن ظهرت في تسجيل مصور وهي تحرق سيارة بيضاء من نوع هوندا في بداية هذا الشهر.

وادعت تشامبلي بأنها ظنت بأن السيارة كانت ملكاً لحبيبها السابق وأنها أرادت الانتقام منه لأنه هجرها عبر إحراق سيارته.

وقال مالك السيارة الحقيقي توماس جينينغز بأنه لا يعرف الشابة وأنه لم يسبق له وأن رآها من قبل.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، الشابة وهي تضرم النار في مؤخرة السيارة باستخدام قطع من القماش المبللة بالوقود.

وهرع جينينغز إلى السيارة ليحاول إخماد الحريق بعد أن لاحظ شريكه في السكن بأن سيارته تحترق.