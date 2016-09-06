لا شك أن الفضول يثير كثير من المسلمين، وخاصة الذين لم يؤدوا فريضة الحج أو العمرة، حول غار “حراء” مكان تعبّد النبي الأول، حيث رأى جبريل ونزل عليه أول كلام الوحي.

ويبذل الكثير من المسلمين الذين يصلون إلى الديار الحجازية كل الجهد لصعود جبل النور الذي يحوي غار “حراء“، لكن لا يعرف الجميع كيف هو من الداخل، وماذا يوجد بداخله، حيث يقع على بعد 4 كيلومترات شمال شرقي مكة المكرمة، ويصل ارتفاعه 642 متراً، مما يصعب صعوده بسبب درجة انحداره، وهو ما يشكل صعوبة بالغة على من قرر الصعود لزيارة الغار، في الوقت الذي يتراجع البعض ويتعبون قبل أن يصلوا إليه.

ويضاف إلى الصعوبة السابقة، ضرورة الصعود حتى القمة ثم الهبوط من جديد حيث مكان الغار الذي يبعد عن قمة الجبل بنحو عشرين متراً.

وغار حراء عبارة عن فجوة داخل صخور الجبل، طولها 4 أذرع وعرضها ذراع وثلاثة أرباع ذراع، وهو مساحة ضيقة جداً لا تتسع إلا لبضعة أشخاص. ومدخل الغار ضيق جداً، إذ لا يمكن لشخص الدخول عبره إلا عبر إمالة جسده بطريقة مرنة حتى يتخطى الانحناءات الكثيرة.

ويمكن القيام بجولة داخل الغار بتقنية الزاوية 360 درجة عبر هذا الرابط.