قال البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره في صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن اغتيال الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني لا يعني أن التنظيم في طريقه للنهاية، بل إن العالم سيواصل الاستماع لصوته في المرحلة القادمة.

وأضاف أن العدناني كان مسؤولا عن سلسلة العمليات الدامية التي نفذها تنظيم الدولة، خاصة في فرنسا، ودأب على تحريض وتدريب عناصر التنظيم على قتل الصليبيين واليهود، لكن اغتياله -الذي أعلنت الولايات المتحدة وروسيا مسؤوليتهما المنفصلة عنه- قد يشير إلى وجود اختراقات أمنية واستخبارية واضحة في صفوف التنظيم، لأنه لا يمكن الوصول إلى قائد بهذا الحجم من دون الحصول على معلومات أمنية دقيقة.

وأوضح هراره -وهو باحث إسرائيلي في شؤون الجماعات الإسلامية- أن تغيير القادة هو نمط متعارف عليه داخل تنظيم الدولة وباقي التنظيمات الجهادية، مضيفا أن ذلك تبدى في الفلبين حيث تم اغتيال عدد من قادة التنظيم الجهادي الذي يقوده أبو سياف، ومع ذلك لم تنته الحرب بل شهد الأسبوع الأخير تمكن مقاتلين إسلاميين في جزيرة ميندناو من اقتحام أحد السجون وتحرير عشرات المعتقلين التابعين للتنظيم.

كما أن اغتيال أسامة بن لادن لم يؤد للقضاء على تنظيم القاعدة، وبات فرعه السوري اليوم يسيطر على جزء غير قليل من هضبة الجولان على الحدود مع إسرائيل، وفق ما يرى الكاتب الإسرائيلي.

وختم هراره بحسب الجزيرة بأن هذه التنظيمات تفتخر بمقتل قادتها وتعتبرهم شهداء “لكن هذا لا يعني أن الضربات الموجهة للتنظيم لا تؤثر فيه، بل إنها تضعفه، وتطلب منه إعادة تنظيم صفوفه من جديد، كما تثير الشبهات الأمنية داخله وإمكانية حدوث تصفيات داخلية”.