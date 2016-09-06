أثار إعلان للداعية الكويتي، طارق السويدان، عن دورة في مجال التنمية البشرية، ردود أفعال وانتقادات واسعة في المغرب، بعد أن حدد الداعية رسوم الدورة المخصصة لأصحاب الدخل المحدود مبلغ 1950 دولارا أميركيا، ما يعادل 19 ألف درهم مغربي.

وكانت الصفحة الرسمية للداعية الكويتي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت عن دورة بعنوان: “دورة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، ممّا يعني أنها موجهة إلى أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يعتبر مبلغ مرتفع في بلد يبلغ الحد الادنى للأجور فيه بالقطاع الخاص 240 دولارا.

من جانبه علق “محمد بن يعيش” منتقدا ارتفاع الرسوم قائلا: “الأغلبية الساحقة الشباب المغربي لا تجد حتى 200 دولار لبدء مشروع بيع الحلزون المطبوخ أو صيكوك (لبن مخلوط بالكسكس أو الشعير)، وحتى الموظف منهم يشتغل بـ300 أو 400 دولار شهريًا والميسور بـ600 أو 700 دولار، فإن كان ثمن الدورة 1950 دولارًا، فكم سيحتاج المغربي في الرأسمال ليبدأ مشروعًا صغيرًا؟”.

وسخر “منصف الفيلالي”، قائلا: ” هههههه الجميل في الأمر هو التكلفة 1950 دولار أمريكي يا فضيلة الدكتور ستأتي إلى المغرب وليس الكويت أو بلد آخر تقريبا كل الطلاب لا يستطيعون شراء كتاب ب 50 دولار اللهم ان كانت هذه الدورة متاحة فقط لفئة (ميسورة) معينة”.

من جانبه علق “مهدي رازوني” قائلا: ” يا دكتور أنت اخترت فندق من اضخم الفنادق ومدينة من المدن السياحية الكبرى بالمغرب التي معضم سكانها اناس اصحاب رؤوس اموال كبيرة. إذا فأنت تقصد بدورات التكوينية الطبقة الغنية فقط !! يا دكتور البناء يبدأ من الأسفل لا من الأعلى. أليس للفقراء نصيب او حظ حتى من معرفة كيفية التطوير. سبحان الله. آسف لكن خذلتني دكتور. وأنا حقا ابحث عن التطوير”.

أما “البوزيدي محمد”، فعلق على ارتفاع الرسوم قائلا: ” نصحك بالبقاء في منزلك وتمديد عطلتك الصيفية .. 1950 دولار من اجل دورة تكوينية لشباب يريد انشاء مقاولة صغيرة او متوسطة فضلا عن الدعم اللي يتلقونه من طرف الدولة دلك لعدم توفر الراسمال .. واش حماقيتي ؟؟؟اضن انه وقع لك خلط لابد ان البلد هو الامارات وليس المغرب”.

ونختم بتعليق “عادل المروني” الذي علق قائلا: ” ليست لك دراية بفقه الواقع . الا تعرف ان دخل المغاربة لا يتجاوز في الغالب 500 دولار شهريا . ام ان العلم اصبح حكرا على الاغنياء”.