صحيح أن الزواج يحمل الكثير من المسؤوليات والتحديات والمصاعب ولكن سيتمكن الطرفان من اجتيازها إذا حافظا على أسس الزواج وأبرزها الحب والتفهم والاحترام والمشاركة.

فالاحترام والتفهم هما المفتاح لتخطي المشاكل إذ على الطرفين اتباع الحوار في كافة المسائل وتعلم الإصغاء إلى بعضهما البعض والتعبير عن رأيهما بكل احترام فإذا ضاع الاحترام بات التفاهم صعبا بينهما وبالتالي سيفشلان أمام أصغر التحديات التي قد يواجهانها.

علاوة على ذلك على الزوجين مشاركة الأوقات الجميلة والصعبة ليشعرا وكأنهما يدا واحدة ويمنحا بعضهما البعض الدعم اللازم. وعلى الرغم من كل المسؤوليات عليهما ألا ينسيا نفسيهما وبالتالي من المهم أن يخصصا الوقت لعلاقتهما لإحياء الرومنسية من جديد والحفاظ على الحب الذي يجمعهما.

علامات انهيار الزواج

من أبرز العلامات التي تدل على انهيار الزواج استمرار المشاكل أي تحولها إلى نزاعات حادة والشعور بالوحدة والفتور العاطفي أثناء العلاقة الحميمة والاستهزاء بالشريك وعدم التمكن من الحوار بشكل هادئ و عدم القدرة على التفاهم والتوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

الزواج مؤسسة صعبة يجب بذل الجهد للحفاظ عليها ومن الأفضل دائما إيجاد الحلول السريعة للمشاكل لئلا تستمر الخلافات ويحصل نفور بين الطرفين مما يؤدي إلى بعدهما عن بعضهما البعض وبالتالي يصبح من الصعب حل المشاكل المتراكمة التي تدمر العلاقة الزوجية.