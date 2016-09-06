هاجم فيصل القاسم الاعلامي السوري الشهير والمذع في قناة الجزيرة القطرية ما أسماه ” التكالب الدولي على الثورات العربية” ومحاولة الغرب نسف أي ثورة للشعوب التي تريد التحرر من العبودية، ومحاولة إعادة تلك الشعوب إلى زريبة الطاعة تحت حكم الطواغيت والجنرالات، على حد وصفه.

وكتب القاسم تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”, تحت عنوان “حلال عليهم حرام علينا” قال “كنت أسخر في الماضي من الذين يقولون إن العرب مستهدفون، وكنت أظن أننا نعطي أنفسنا حجماً وأهمية أكثر مما نستحق، لكن التكالب الدولي على الثورات العربية ومنع تحرر الشعوب ومحاولة إعادتها الى زريبة الطاعة تحت حكم الطواغيت والجنرالات يجعلنا نتساءل: لماذا سمح ضباع العالم لكل الشعوب أن تتحرر وتتقدم، بينما يتكالبون على ثوراتنا بالفوضى والخراب وإعادتنا إلى تحت نعال كلابهم من الطغاة الذين ثارت عليهم الشعوب؟”.

وتابع “لماذا نجحت ثورات أوروبا الشرقية بمساعدة غربية خلال أشهر واستبدل الأوربيون الشرقيون الأنظمة الشيوعية الديكتاتورية بأنظمة إنسانية، بينما يحاول ضباع العالم إعادتنا إلى ما قبل المربع الأول عقاباً لنا لأننا حاولنا أن نتنفس قليلاً من أوكسجين الحرية؟”