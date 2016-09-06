قررت محكمة أمن الدولة الأردنية ولأول مرة منذ شهر حزيران الماضي إخلاء سبيل الداعية الإسلامي الشهير أمجد قورشة فيما اصدر مجموعة أطباء أردنيين تقريرا طبيا عن حالة الكاتب ناهض حتر في السجن مطالبين بتأمين علاج له بسبب حالته الصحية المتردية.

وألقي القبض على قورشة قبل ثلاثة اشهر بعد ظهوره في شريط فيديو ينتقد دور الأردن في قوات التحالف التي تقصف من وصفهم بالمجاهدين في العراق.

كما القي القبض على الكاتب حتر بدعوى حق عام حركها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتهمة الإساءة للذات الإلهية وإثارة الفتنة بعد إعادة نشر رسم كاركاتوري .

وكان وفد من النشطاء والأطباء قد زار حتر الذي دخل المستشفى مخفورا وعرض حالته الصحية مشيرا في تقرير خاص الى آن حياته في خطر.