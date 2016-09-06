كشف الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، والموالي للنظام، أن الدولة تدير “كتائب إلكترونية” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن مهمة هذه الكتائب “رمي زبالات وقمامة أخلاقية” على المختلفين معها، على حد قوله.

وقال عيسى في برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “يؤسفني ويؤلمني ويحزنني أن الدولة المصرية بكل عراقتها، وعمقها في التاريخ، بها مؤسسات تؤسس كتائب إلكترونية، تلقي قمامة على المختلفين معها”.

وأوضح عيسى أن “الدولة المصرية بجلالة قدرها تصرف على هذه الكتائب، لتوجيه الشتائم والبذاءات لأي مواطن لديه رأي مختلف، معربا عن أسفه من وجود مؤسسات كبيرة وطنية يصرف عليها الشعب لجأت لهذا الأسلوب الرخيص”.

وأضاف أن هذه المؤسسات تدير هذه الكتائب الإلكترونية على طريقة “خالتي فرنسا” (فيلم بطولة الفنانة عبلة كامل) ، عندما كان يتم استخدامها للتطاول على المعارضين، والاحتكاك بالبنات، ومحاصرة نقابة الصحفيين.

وأكد عيسى على أن الدولة عاجزة عن تسيير حياة المصريين اليومية “قولا واحدا”، كل يوم مشكلة متعلقة بقوت المصريين وحاجاتهم اليومية والحكومة عاجزة.