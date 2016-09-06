أكد المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنه “كان سينسحب على الفور من المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين، إذا تم معاملته بالطريقة التي قوبل بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله إلى مدينة هانجتشو الصينية، حيث نزل من طائرة الرئاسة الأميركية عبر سلم معدني صغير”.

ووصف ترامب “أزمة سلم طائرة أوباما بأنها دليل على عدم الاحترام”، معتبرا أن “الصينيين لم يوفروا للرئيس الأميركي الاستقبال الرسمي اللائق الذي قوبل به قادة الدول الأخرى”.

وأشار إلى أنه “لو كان في موقع أوباما لكان قد أبلغ الصينيين بأنه يكن لهم كل الاحترام، وأصدر أوامره بإغلاق أبواب الطائرة والرحيل من هناك”.