هل لك أن تتصور ردّة فعلكَ، إذا عدت إلى منزلك، يوماً، وقبيل دخولك إليه، لاحظت ثعباناً ضخماً يتشاجر مع آخر، على شرفته! هذا ما حدث فعلاً مع عائلةٍ أسترالية.

فقد فوجئت أسرة أسترالية بتدلي ثعبانين على شرفة منزلهما بولاية كوينزلاند، وكان الثنائي المكون من ذكرين من نوع بايثون يتعاركان من أجل الفوز بالتزاوج مع أنثى.

وقد حصد الفيديو الذي تابعته وطن أكثر من مليون مشاهدة منذ نشره، حيث أظهر معركة ودية، إذ لا تعض او تؤذي هذه الثعابين في هكذا أوضاع بعضها البعض.

تجدر الإشارة إلى انّ المنتصر في هذه “الملحمة” بعد أن يثبت نفسه، يفوز في التزاوج مع الإناث، أما الخاسر فيذهب بعيداً ليجرب حظه في مكان آخر.