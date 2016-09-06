أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزعماء دول مجموعة العشرين خلال القمة التي انعقدت في الصين، كتابا عن قمة “أنطاليا” السابقة باللغتين التركية والإنجليزية، التي احتضنتها تركيا أواخر العام الماضي.

كما قدم “أردوغان” للرؤساء إلى جانب الكتاب، مجموعة تتضمن صورا من محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي.

وأفادت مصادر من رئاسة الجمهورية التركية لوكالة الأناضول، بأن الكتاب أُعد بتعليمات من الرئيس أردوغان، ويتكون من 360 صفحة تتناول البيانات التي صدرت خلال قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (غربي تركيا)، فضلا عن معلومات عن الدول المشاركة، ومعلومات وصور حول أنطاليا.

وفيما يخص محاولة الانقلاب الفاشلة، قدم أردوغان للقادة أثناء القمة مجموعة تتضمن تفاصيل حول ليلة الانقلاب إلى جانب الصور، وفضلا عن معلومات حول تنظيم جولن الإرهابي قائد المحاولة الفاشلة.

كانت ولاية أنطاليا قد استضافت النسخة السابقة من قمة زعماء مجموعة العشرين يومي 15-16 نوفمبر، تناول خلالها قادة العشرين المواضيع الاقتصادية إلى جانب أزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.