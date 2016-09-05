بعد السخرية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، من الموقف المحرج والمهين الذي تعرّض له الرئيس المصري عبد الفتاح خلال أعمال قمة العشرين في مدينة هانجشو الصينية، بعد أن تجاهله الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ارتأت صحيفة “اليوم السابع” المسبحة بحمد السيسي، أن تحاول تلميعه.

ونشرت الصحيفة المصرية كاريكاتيراً تحت عنوان “استقبال مهين لأوباما بقمة العشرين”.

الكاريكاتير رسمه الفنان محمد عبد اللطيف، ويُظهر رفع أحد عمال المطار الذى استقبل طائرات رؤساء الدول، لافتة وجهها لطائرة أوباما كتب عليها: “مخصص لرؤساء الدول فقط” في إشارة إلى أنه لم يعد بعد رئيسا لدولة.

وظهر خلال أعمال القمة الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما وهو يصافح رئيس الوزراء الهندي وعدداً آخر من الزعماء المشاركين، وسط محاولة السيسي الاقتراب منه والوقوف خلف الزعماء الآخرين لمصافحته، إلا أنه بدا في مشهد “مذلّ” وفقاً لنشطاء وصحفيين.

وكان من أبرز التعليقات التي جاءت على موقف السيسي المهين، ما ذكرته الاعلامية المصرية آيات عرابي، حيث قالت إن “هذا هو مقام العملاء عند أسيادهم”.