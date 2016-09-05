نشر موقع ” healthline” المتخصص بالشؤون الصحيّة والطبية، أربعة فوائد صحية مذهلة للزعتر، ناصحاً بالحفاظ على تناوله، وأبرز تلك الفوائد على جسم الإنسان:
 

1.تحرير الجسم من : تشير الأبحاث إلى أهمية استخدام كمطهّر للمعدة والجسم من خلال شرب المغلية مع هذه العشبة يومياً.

 

2.لعلاج : اشربوا المياه المغلية بأوراق الزعتر للتخفيف من أعراض التهاب الشعب الهوائيّة.
 

3.لتعزيز : يحتوي الزعتر على كلّ الفيتامينات التي يحتاجها الجسم أهمّها الفيتامين C وA. هذه العشبة غنيّة أيضاً بالنحاس، الألياف، الحديد والمغنيسيوم.
 

4.خفض : فقد توصلت دراسة أجريت على الفئران إلى أن مستخلص الزعتر يوازن ضربات القلب ويخفض مستوى الكولسترول. استبدلوا الملح بالزعتر في أطباقكم!