في تدوينة غامضة، أثارت العديد من التساؤلات حول مغزاها وأسبابها، نشر الإعلامي المصري، ، المقرب من الرئيس ، تغريدة عبر فيها عن استنكاره من الذين يتحكموا بطريقة موته.

 

وقال الحسيني في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حتى الموت مش عايزينا نموته بطريقتنا طيب سيبونا نختار المكان طيب !!”.

وأضاف قائلا: “نموت في بلدنا اذا أمكن بعد إذن حضرتك”.