في تدوينة غامضة، أثارت العديد من التساؤلات حول مغزاها وأسبابها، نشر الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغريدة عبر فيها عن استنكاره من الذين يتحكموا بطريقة موته.

وقال الحسيني في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “حتى الموت مش عايزينا نموته بطريقتنا طيب سيبونا نختار المكان طيب !!”.

حتى الموت مش عايزينا نموته بطريقتنا

طيب سيبونا نختار المكان طيب !!

نموت في بلدنا اذا أمكن بعد إذن حضرتك 🙂 pic.twitter.com/NzGOFirY9j — يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) September 5, 2016

وأضاف قائلا: “نموت في بلدنا اذا أمكن بعد إذن حضرتك”.