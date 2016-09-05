تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للهند قبل عدة أيام.

وبحسب الصورة المتداولة ورصدتها “وطن”، فإن الجانب الهندي قدم للرئيس السيسي تمثالا للزعم الهندي “المهاتما غاندي”، حيث أرفق النشطاء على الصورة أن التمثال كتب عليه مقول لغاندي هي: “تستطيع أن تقتل الثوار وإنما لا تستطيع أن تقتل الثورة”.

مكتوب على التمثال مقولة غاندي الشهيرة: "تستطيع أن تقتل الثوار. لكنك لا تستطيع أن تقتل الثورة"

المعتوه بيضحك pic.twitter.com/AyVlW7hmLl — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 5, 2016

وبالبحث والتحري من قبل “وطن”، ثبت لديها أن ما كتب على التمثال ليس له علاقة بالمقولة المتداولة، حيث كتب على قاعدته اسم غاندي وتاريخ ميلاده ووفاته.

وبالنسبة للمقولة المتداولة فقد ثبت أيضا انها ليست من أقوال غاندي بتاتا، وإنما هي للناشط الاميركي فريد هامبتون.

يذكر أن فريد هامبتون، ولد يوم 30 أغسطس/آب من عام 1948 بولاية “إلينوي” التي تُكنى بـ”أرض لينكولن” محرر العبيد و هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية.

درس فريد هامبتون القانون بجامعة “تريتون جونيور” القريبة من نهر جروفر حيث قام بدراسة القانون من أجل الدفاع عن حقوق الأفروأميركان و هي أمنية كل زعيم أفرو أميركي بأن يدرس القانون من أجل هذا الهدف و خاصةً للتصدي لبطش البوليس الأميركي للمتظاهرين السود من أجل الحرية التي سعوا إليها قرونًا مديدة.

أصبح فريد هامبتون المتحدث القانوني لحركة “إن إيه إيه سي بي” المعروفة باسم “التنظيم القومي للإرتقاء بأحوال الملونين” و التي تأسست على يد الزعيم الأفروأميركي”ميدجر إيفرز” حيث كانت تنادي بسياسة المقاطعة لمتاجر البيض على وجه التحديد بولاية مسيسيبي مسقط رأس مؤسسها، و كان هامبتون ناشطًا في ذلك التنظيم و استطاع أن يضم عدد كبير من الأفرو أميركان لهذا التنظيم حيث يعد من أبرز التنظيمات التي تنتهج فكرة العصيان المدني.