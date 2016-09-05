أطل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان ليعرب عن تخوفه من انتقال عناصر من تنظيم “داعش” إلى تونس أو مصر، حين يطردون من المناطق التي يحتلونها في ليبيا.

وقال لو دريان في باريس الاثنين 5 سبتمبر/أيلول: “يجب علينا أن نتحسب بشكل جدي لمسألة توزع الإرهابيين بعد استعادة سرت وغدا بنغازي” من أيدي التنظيم.

وأضاف أن ذلك “سيتسبب، ولو بشكل غير مباشر، بمخاطر جديدة لتونس ومصر”، متابعا “من المؤسف ألا تكون مجمل الدول المجاورة لليبيا موحدة في معالجة مسألة توزع الإرهابيين بعد السيطرة على معاقلهم” في ليبيا.

يذكر أن القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، شنت السبت هجوما جديدا على آخر موقع للتنظيم في مدينة سرت، لكن هذا لا يعني أن خطر التنظيم لم يعد قائما في ليبيا، حيث تؤكد مصادر غربية أن ما بين 5 و7 آلاف مسلح من “داعش” موجودون حاليا في ليبيا.