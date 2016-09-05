نشر موقع “Brightside” تقريراً تناول الحديث فيه عن 7 أماكن في العالم تدفع لك مقابل العيش فيها؛ لتشجيع الناس على العيش والعمل فيها، وهي على النحو الآتي:

1.ديترويت، ميشيغان، الولايات المتحدة: “باريس الغرب” و “عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة” مدينة ديترويت التي تكاد تكون فارغة، فقدت هذه الألقاب خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لكنها تحاول اليوم جاهدة لاستعادة مجدها.

ولفعل ذلك، فقد طرحت الحكومة برنامجًا جديدًا أطلقت عليه Challenge Detroit والذي يقدّم 2500 دولار للعاملين في مختلف المجالات الذين لديهم رغبة في الانتقال والعمل في المدينة.

2.ألاسكا، الولايات المتحدة: إن كنت من محبي الشتاء والثلوج وتستطيع العيش في مكان تتدنى فيه درجات الحرارة بشكل كبير، فقد تستمتع بالحياة في ألاسكا.

فهناك صندوق حكومي متخصص government fund يدفع الأموال لمن يرغب من العاملين المتحمسين لأن يصبحوا جزءًا من الحياة في ألاسكا، والتي تشهد تراجعًا كبيرًا في عدد السكان. الشرط الوحيد هو أنه عليك أن تعيش في ألاسكا لمدة لا تقل عن السنة.

3.مقاطعة ساسكاتشوان، كندا: تقدّم هذه المقاطعة الكندية للخريجين المؤهلين (سنة التخرج لا تقل عن عام 2010)، فرصة للعيش فيها. فتدفع 20000 دولار كندي مقابل العيش والعمل في هذه المنطقة لمدة سبع سنوات.

4.شلالات نياجارا، نيويورك، الولايات المتحدة: هذه فرصة أخرى، أن تعيش في أجمل الأماكن في العالم، وأن تحصل على الأموال. تقدّم الحكومة 7000 دولار أمريكي لخريجي الجامعات كحافز للعمل بالقرب من الشلالات لمدة عامين.

5.بونغا، أستورياس، إسبانيا: تقع هذه القرية الجميلة، في منطقة محمية شمال شرق إسبانيا، والتي تعد من أقدم الأماكن في البلاد. ولجذب الشباب وتقوية الاقتصاد المحلي، تقدّم الحكومة لكل زوجين يرغبان بالانتقال إليها 3000 يورو . بالإضافة لذلك، فهناك 3000 يورو تُقدّم لكل طفل ينجبانه في القرية.

6.أوترخت، هولندا: تشتهر هولندا بمعرفتها الكبيرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. تجري هناك تجربة اجتماعية وهي: ماذا سيحصل إن استلم كل شخص يعيش في مدينة واحدة 1000 دولار أمريكي.

7.كورتيس، نبراسكا، الولايات المتحدة: بطبيعة الحال، وفي أي مدينة هناك شكاوى من أن السلطات المحلية لا تفعل ما يجب من أجل المدينة.

في مدينة أمريكية صغيرة في نبراسكا، بإمكانك المطالبة بأرض مجانًا، مقابل تقديم فكرة جيدة لتحسين البنية التحتية أو الثقافة المحلية.